İsrail Polisi Zorunlu Askerlik Karşıtı Gösteriye Müdahale Etti

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İsrail polisinin, ülkenin kuzeyindeki Taberiyye kentinde, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilere (Harediler) müdahale ederek 12 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Harediler, Taberiyye kentindeki Michve Alon askeri eğitim üssünün önünde, dini okul (Yeşiva) öğrencilerinin zorla askere alınmasını protesto etti.

Zorunlu askerliği protesto eden yüzlerce Haredi, çevredeki yolları trafiğe kapatarak, askeri üssün kapıları yakınında ateş yaktı.

Şiddet olaylarına dönüşen protestoya müdahale eden polis, kamu düzenini bozma gerekçesiyle 12 Haredi'yi gözaltına aldı.

Göstericileri dağıtma çabalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Yüksek Mahkemenin Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlikten muafiyet kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oy birliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ererken askerlik yapmayı reddedenler, artık devlet desteği alamayacak.

Çoğu, dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inancına sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyordu.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.