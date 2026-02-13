İsrail, Ramallah’ta 300 Zeytin Ağacını Kesti - Son Dakika
İsrail, Ramallah’ta 300 Zeytin Ağacını Kesti

13.02.2026 16:52
İsrailli saldırganlar, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 300 zeytin ağacını kestiler.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait 300 zeytin ağacını kesti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrailli gaspçıların Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya beldesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırganların, Turmus Aya beldesinin topraklarında inşa edilen yerleşim yerinden geldiği vurgulanan haberde, saldırganların Filistinlilere ait 300 zeytin ağacını kestiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsraillilerin sürekli olarak belde sakinlerine saldırılar düzenlediğine işaret edildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

