İsrail, Refah kentindeki tahliye operasyonunu başlattı - Son Dakika
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İsrail, Refah kentindeki tahliye operasyonunu başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu mahallelerinde tahliye operasyonlarına başladı. Tahliye edilecek yaklaşık 100 bin Filistinli bulunuyor. İsrail ordusu, bölge sakinlerine evlerini boşaltmaları ve kentin batısına gitmeleri uyarısında bulundu.

06.05.2024 11:01
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu mahallelerinde bu sabah başlattığı tahliye operasyonlarının yaklaşık 100 bin Filistinliyi kapsayacağı bildirildi.

İsrail Ordusu Radyosunda konuya dair yayımlanan habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu mahallelerinde ordunun tahminlerine göre tahliye edilecek yaklaşık 100 bin kişi bulunuyor.

Filistinlilerin tahliye edilmesi kararı dün gece siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu Mini Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda alındı.

Öte yandan İsrail ordusu, Refah kentinin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşaltmaları ve kentin batısına gitmeleri uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun Filistinlilere havadan attığı el ilanları, kısa mesajlar ve telefon aramaları aracılığıyla boşaltılması gereken bölgeler ve sivillerin gitmesi gereken alanlara hangi yollardan erişileceğini içeren bilgiler verildi.

Gazze'de 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal etmek isteyen İsrail, insani felaket uyarılarına rağmen, bölgeyi "Hamas'ın son kalesi" olarak nitelendirerek işgalde ısrar ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzey ve orta kesimine yönelik yoğun hava saldırısı ve karadan işgali sonucunda Filistinliler güneye göç etmeye zorlandı.

Kaynak: AA

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