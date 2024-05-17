İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesi için plan sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesi için plan sundu

İsrail, Refah Sınır Kapısı\'nın yeniden faaliyete geçmesi için plan sundu

İsrail'in, Mısır'a, Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili bir plan sunduğu öne sürüldü. Plan, sınır kapısının sadece Mısır'dan Gazze'ye insan ve yakıt geçişleri için kullanılmasını ve İsrail askerlerinin, sınırın dışında konuşlanarak burayı Hamas'ın saldırılarından korumasını içeriyor.

17.05.2024 04:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in, Mısır'a, Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili bir plan sunduğu öne sürüldü.

İbranice yayın yapan Walla internet sitesinin haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Mısır'a, Refah'ın, İsrail'in güvenlik denetimi altında yeniden faaliyete geçmesini öngören bir plan sunduğu belirtildi.

Planın, sınır kapısının sadece Mısır'dan Gazze'ye insan ve yakıt geçişleri için kullanılmasını ve İsrail askerlerinin, sınırın dışında konuşlanarak burayı Hamas'ın saldırılarından korumasını içerdiği kaydedildi.

Mısır ya da İsrail'den sitenin haberine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, dün Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirerek Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırmaya çalıştığını söylemişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Mısır, Refah, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesi için plan sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:32:52. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesi için plan sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement