İsrail Saldırıları: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırıları: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı var.

27.03.2025 12:19
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesinde El-Garabavi ailesine ait eve hava saldırısı düzenlemesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde bir çadırı bombalaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi yakınındaki bir evi hedef alan bombalı saldırısında da bir Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan Hamas'ın Sözcüsü Abdullatif el-Kanu'nun da İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kasabasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail askeri araçları Gazze kentinin doğu bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarının kuzey mahalleleri topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki Beyt Lahiya'da Ummu en-Nasr köyünde birçok binayı havaya uçurdu.

Ayrıca Beyt Hanun beldesinin kuzey ve batı bölgeleri ile Beyt Lahiya kentinin kuzeybatısındaki bölgeler gece boyunca yoğun topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de saldırını yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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