İsrail Saldırıları: 2 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
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İsrail Saldırıları: 2 Ölü, 24 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

11.11.2024 13:48
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nusayrat'ın batı bölgelerine düzenlenen saldırılarda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batı bölgelerini hedef aldı.

Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Nusayrat kampının batısını hedef alan hava saldırılarında 24 kişinin yaralandığı; enkaz altında kayıpların olduğu aktarıldı.

İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de yoğun şekilde devam ettiği, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin hizmet veremediği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı'nın farklı bölgelerinde yoğunlaşan saldırılarda ölü ve yaralılar var.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Saftavi, Tevvem bölgeleri ile Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Fahura'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendi.

İsrail askerleri, Beyt Lahiya'nın güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne topçu atışlarıyla saldırılara devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 2 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika

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