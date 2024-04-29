İsrail saldırıları Gazze'nin ulaştırma ve iletişim sektörlerinde 3 milyar dolarlık kayba yol açtı - Son Dakika
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İsrail saldırıları Gazze'nin ulaştırma ve iletişim sektörlerinde 3 milyar dolarlık kayba yol açtı

Filistin Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tarık Zurub, İsrail saldırıları sonucunda Gazze'nin ulaştırma ve iletişim sektörlerindeki kaybın 3 milyar ABD dolarını aştığını açıkladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki toplam yol ağının yüzde 65'ine tekabül eden yaklaşık 945 kilometrelik yolu tahrip etti ve yaklaşık 55.000 araç hasar gördü. Bu saldırılar Gazze'de büyük bir insani krize ve altyapıda ciddi zararlara yol açtı.

29.04.2024 10:18
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RAMALLAH, 29 Nisan (Xinhua) -- Filistin Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tarık Zurub, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin ulaştırma ve iletişim sektörlerindeki kaybın 3 milyar ABD dolarını aştığını söyledi.

Zurub, Pazar günü Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin hükümet oturumunda Gazze'nin ulaşım ve iletişim sektörlerindeki kayıplara ilişkin bir raporu sunarken söz konusu açıklamayı yaptı.

Zurub, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki toplam yol ağının yüzde 65'ine tekabül eden yaklaşık 945 kilometrelik yolu tahrip ettiğini belirtti.

Bakan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 55.000 aracın hasar gördüğünü ve bu rakamın ise kayıtlı tüm araçların yüzde 60'ına karşılık geldiğini sözlerine ekledi.

İsrail'in devam eden saldırıları Gazze'de şu ana kadar 34.454 Filistinlinin ölümüne ve 77.575 Filistinlinin yaralanmasına neden olurken, aynı zamanda Gazze'deki altyapıya da büyük zarar verdi ve ağır bir insani krize yol açtı.

Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırıları Gazze'nin ulaştırma ve iletişim sektörlerinde 3 milyar dolarlık kayba yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırıları Gazze'nin ulaştırma ve iletişim sektörlerinde 3 milyar dolarlık kayba yol açtı - Son Dakika
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