İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze Hastanesi Hizmet Dışı - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze Hastanesi Hizmet Dışı

İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze Hastanesi Hizmet Dışı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi, yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet veremez duruma geldi. Hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle yüzlerce yaralı ve hastanın hayatı tehlikede. İsrail ordusu ise Refah kentinin doğusundaki Selam ve Cenine mahalleleri ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar gerçekleştiriyor. Saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

15.05.2024 10:57
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nde hizmet veren az sayıdaki hastaneden Avrupa Gazze Hastanesinde yakıt yetersizliği nedeniyle çalışmalar durdu.

Hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle yüzlerce yaralı ve hastanın hayatının tehlikede olduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Selam ve Cenine mahalleleri ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na bağlı Tel ez-Zater bölgelerine yoğun saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze Hastanesi Hizmet Dışı - Son Dakika

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