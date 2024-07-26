İsrail Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılar, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşti ve birçok ev, hastane ve eğitim kurumu hedef alındı. Saldırılarda ayrıca binlerce kişi yaralandı ve hala enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi.

26.07.2024 23:43
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zuveyde beldesinde ve güneydeki Han Yunus şehrinde iki eve saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Han Yunus'un Ketibe Mahallesindeki El-Erneb Caddesi üzerinde bulunan Filistinlilere yapılan saldırı sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gazze şehrinin batısında bulunan El-Emel Oteli yakınlarına da saldırı düzenlendiği ve 2 can kaybı olduğu kaydedildi.

Saldırıya uğrayan bölgelerde çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, yaralı sayısı hakkında kesin bir sayı verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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