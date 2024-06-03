İsrail saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda birçok ev, hastane ve eğitim kurumu da tahrip edildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda binlerce kişi öldü ve yaralandı.

03.06.2024 06:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki er-Ramida bölgesinde 2 evi bombalaması sonucu 3'ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun "Ebu Hatır" ailesinin evini hedef alan saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi bombalaması sonucu 6'sı kadın ve çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürülmüş, 82 bin 627 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:44 Küçükçekmece’de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu Küçükçekmece'de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu
23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
19:14 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti İşte çıkan sonuçlar 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
23:52 Küçükçekmece’de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:27 Portekiz’de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti Portekiz'de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:38 Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:41 Eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok’a katıldı Eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok'a katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 07:59:18. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement