İsrail Saldırılarında 3 Ölü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 3 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın Hasbaya bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti.

17.11.2024 21:17
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya bölgesine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya bölgesindeki El-Mari beldesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ikiz oldukları belirtilen 2 çocuk ve babaları hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca, Ayta eş-Şab, Res el-Ayn, Sur, Harfa ve El-Cubeyn bölgelerine de saldırı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 452 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 452 öldü, 14 bin 664 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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