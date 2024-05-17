İsrail Saldırılarında Çok Sayıda Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulun hedef alınması sonucu 4 Filistinli öldü çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları kamptaki Ebu Ubeyde Camii çevresindeki tarım arazilerini hedef alırken, İsrail topçu birlikleri de kampın kuzeyini bombaladı.

Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Sahil Kampı'nda yer alan Tilbani ailesine ait evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki birçok bölgeyi de hedef aldı. Refah'ta şehir merkezindeki Avde Kavşağı'na düzenlenen saldırıda bir genç öldü, iki kişi yaralandı.

Savaş uçakları şehrin batısında Hamed ailesine ait bir evi bombaladı. İsrail ordusuna ait buldozerler de Refah'ın doğusunda birçok evi yıktı.

Görgü tanıklarına göre, Filistinli direniş grupları ile Refah'ın doğusunda konuşlanmış İsrail güçleri arasında sabah saatlerinden bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada ise Refah'ta konuşlandırılan İsrail güçlerinin havan toplarıyla hedef alındığı belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılar sürüyor

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı ve baskınlarına devam ediyor.

İsrail ordusunun topçu birlikleri, Cibaliya'nın batısındaki bölgeleri ve Beyt Lahiya kentindeki Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgeleri, Filistinli direniş gruplarıyla İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'nın doğusundaki Kaşif Dağı'nda İsrail askeri araçlarının ve piyade birliklerinin havan toplarıyla bombalandığı kaydedildi.