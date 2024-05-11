İsrail saldırılarında bir gazeteci dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında bir gazeteci dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında bir gazeteci dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazeteci ve pek çok kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleşti ve birçok ev hedef alındı. Gazze'deki hükümetin medya ofisi, son saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 142'ye yükseldiğini açıkladı.

11.05.2024 04:27
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İsrail ordusunun, Gazze'nin pek çok noktasına düzenlediği saldırılarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile orta kesiminde pek çok noktaya saldırı düzenledi.

Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda gazeteci Baha Ukaşe ile eşi ve oğlu yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin merkezindeki eski şehir bölgesinde Sıyam ailesinin evine düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Yine Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun ve Es-Sabra mahallelerinde 2 eve düzenlenen saldırılarda da çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Sağlık ekipleri, Sabra Mahallesi'nde hedef alınan evde en az 3 kişinin cesedine ulaşırken, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin, İsrail ordusunun işgal ettiği Zeytun Mahallesi'ne ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırıların hedefinde ise Ez-Zevayide beldesi ile En-Nuseyrat Mülteci Kampı oldu. Buralardaki saldırılarda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 142'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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