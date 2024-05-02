İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 34.596'ya yükseldi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 34.596'ya yükseldi

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında son 24 saat içinde 28 Filistinli öldürüldü ve 51 Filistinli yaralandı. Bu saldırılarla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam ölü sayısı 34.596'ya, yaralı sayısı ise 77.816'ya ulaştı. Kurtarma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında hala ölü ve yaralılar bulunmaktadır.

02.05.2024 17:35
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GAZZE, 2 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 34.596'ya yükseldi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Perşembe günü yaptığı yazılı basın açıklamasına göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 28 Filistinliyi öldürürken, 51 Filistinliyi de yaraladı. Böylece, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam ölü sayısı 34.596'ya, yaralı sayısı ise 77.816'ya ulaştı.

Açıklamada ayrıca yoğun bombardımanın yanı sıra kurtarma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 34.596'ya yükseldi - Son Dakika

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