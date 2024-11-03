İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 2.986

Güncel

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 986, yaralı sayısı ise 13 bin 402'ye çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarında 18 kişinin öldüğü, 83 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 2 Kasım Cumartesi gününe kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 986'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 402'ye yükseldiği ifade edildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.