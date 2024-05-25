İsrail saldırılarından etkilenen aslanlar hayvanat bahçesinde mahsur kaldı - Son Dakika
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İsrail saldırılarından etkilenen aslanlar hayvanat bahçesinde mahsur kaldı

İsrail saldırılarından etkilenen aslanlar hayvanat bahçesinde mahsur kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve saldırılar sonucunda hayvanat bahçesindeki 3 aslan yiyecek ve su olmaksızın kafeslerinde mahsur kaldı. Hayvanat bahçesinin sahibi uluslararası kuruluşlardan yardım talep etti ancak henüz bir adım atılmadı. Ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki hayvanlar da gıda eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

25.05.2024 11:37
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yıllardır uyguladığı abluka ile aylardır sürdürdüğü saldırılar sadece insanların yaşamını altüst etmedi; Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan hayvanat bahçesi sakinleri de saldırılar ve yıkıcı etkilerinden nasibini aldı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle hayvanat bahçesindeki 3 aslan yiyecek ve su olmaksızın kafeslerinde mahsur kaldı.

İsrail ordusu, uluslararası tüm tepkilere rağmen yaklaşık 1,4 milyon yerinden edilmiş kişinin sığındığı Refah'taki saldırılarına devam ediyor.

Refah'ın doğu bölgelerinin zorla boşaltılması ve bu yönde İsrail ordusunun "tehditleri" nedeniyle 3 aslan hayvanat bahçesinde mahsur kalırken, bahçenin diğer sakinleri ise Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine tahliye edilebildi.

3 aslanın bahçeden tahliyesi için çağrı

AA muhabirine konuşan Refah Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Fethi Cuma, kafeslerinde mahsur kalan aslanların tahliyesi için hayvan haklarıyla ilgilenen uluslararası kuruluşlardan yardım istedi.

Cuma, yaklaşık iki hafta önce İsrail ordusunun Refah'ın doğu bölgelerinin boşaltılması uyarısında bulunduğunu, bunun üzerine hayvanat bahçesi sakinlerini Gazze'nin orta bölgelerine taşıdıklarını ifade etti.

Filistinli Cuma, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail bombardımanının şiddetinden dolayı aslanları taşıyacak kişilerin hayatının tehlikeye girmesini istemedik. Üstelik onları taşıyacak ekipmanı da temin edemedik. Bu nedenle aslanların tahliyesini gerçekleştiremedik.

Kafeslerdeki su ve yiyecek yalnızca birkaç günlüktü. Şu anda yiyecek ve sudan mahrum kaldılar. İsrail'in bölgeye saldırısı nedeniyle aslanlara kimse ulaşamıyor."

Gazze Şeridi'nde hizmet veren uluslararası kuruluşlara başvurduğunu aktaran Cuma, şu ana kadar aslanların tahliyesi için herhangi bir adım atılmadığını kaydetti.

Hayvanlar da açlıktan ölüyor

Gazze Şeridi'nin merkezine tahliye edilen hayvanlarla ilgili olarak ise Cuma, onlar için gerekli gıdanın bulunmaması ve fiyatların büyük ölçüde artması nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Parktaki dişi aslanın üç yavru doğurduğunu, bunların da uygun yiyecek ve tıbbi bakım verilememesi nedeniyle kısa süre sonra öldüğünü ifade eden Cuma, hayvanat bahçesindeki maymunun da bir yavru doğurduğunu, onun da uygun yiyecek bulunamadığı için hemen öldüğünü söyledi.

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı kara ve hava saldırılarını genişletmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 857 Filistinli öldürüldü, 80 bin 293 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarından etkilenen aslanlar hayvanat bahçesinde mahsur kaldı - Son Dakika

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