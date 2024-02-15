İsrail saldırılarından etkilenen Filistinli aile, kamyon kasasında yaşam mücadelesi veriyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında evleri yıkılan Ethem ailesi, sığındıkları Refah bölgesinde bir kamyon kasasında yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinden güneydeki Refah kentine göç etmek zorunda kalan 10 kişilik Ethem ailesi, pahalı olduğu için çadır alamadı.
AA muhabirine konuşan anne Meryem Ethem, zorla göç ettirildikleri Refah'ta barınacak bir yer bulamadıkları için bir kamyon kasasında yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.
"Çadır pahalı olduğu için alamadık"
Refah'a geldiklerinde önce bir sığınma merkezine gittiklerini ancak çok kalabalık olduğu için orada kalamadıklarını belirten Ethem, 540 dolara kadar yükselen fiyatlar yüzünden çadır da alamadıklarını belirtti.
Ethem, bir tanıdıkları aracılığıyla bir kamyon bulduklarını, ellerindeki 50 dolarla kamyon kasasını naylon ve kumaşla kapatarak soğuktan korunaklı hale getirmeye çalıştıklarını anlattı.
Kamyon kasasında oluşturdukları derme çatma barınağın kendilerini kış soğuğundan korumaya yetmediğini ifade eden Filistinli anne, özellikle geceleri dondurucu soğuğun dayanılmaz olduğunu, sabah saatlerinde ise yoğun güneş ışınlarının kamyon kasasını fazla ısıttığını dile getirdi.
"Kamyonda yaşamak çok zor"
Filistinli anne, 10 kişilik ailesiyle kaldıkları bu küçük kamyon kasasında çocukları oynatma, uyuma, yemek yeme, banyo yapma gibi tüm ihtiyaçları karşılamanın oldukça zor olduğunu ifade etti.
Kamyon kasasına çıkabilmek için bir merdiven dayadıklarını anlatan Ethem, "Bunun gibi yüksek bir kamyona binip inmek özellikle küçük çocuklar için çok zor oluyor. Çocuklar kamyona her çıkıp indiğinde düşecekler diye korkuyorum."diye konuştu.
Geceleri kamyon kasasının çok soğuk olduğunu söyleyen Filistinli anne, "Kamyon kasasının tabanı demirden. Çocukların aşırı soğuktan etkilenmemesi için bulduğum örtüleri zemine serdim ama pek işe yaramıyor." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırılarından etkilenen Filistinli aile, kamyon kasasında yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
Şanlıurfa Viranşehir'de çobanlık yapan Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada beş kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde dövülüp iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Ali S., olay sırasında çekilen çıplak görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca evden çıkamaz hale geldi.
Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.
Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?