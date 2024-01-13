İsrail saldırılarından etkilenen Filistinli doktor, çadır kliniği kurarak hastalara yardım ediyor

NUR EBU İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle güneydeki Refah kentine göç etmek zorunda bırakılan Filistinli kadın doktor Feda el-Kuraşlı, burada kurduğu çadırda hastalara tıbbi hizmet ve ilk yardım sunuyor.

Çadırın kapısına "Doktor Feda'nın Kliniği" yazan Kuraşlı, çadıra gelen her yaştan hasta ve yaralı Gazzeliye ilk tıbbi müdahaleyi yapıyor.

Önceleri kamptaki yaralıları tek tek dolaşan ve kendisinin de ailesiyle yerinden edildiğini kaydeden Kuraşlı AA'ya yaptığı açıklamada, yakın zamanda yerinden edilmiş hastalara minimum miktarda tıbbi bakım ve tedavi sağlamak amacıyla "şifa çadırını" açtığını söyledi.

İsrail saldırılarında yaralanan veya saldırıların sonuçları nedeniyle hastalanan Filistinliler, sınırlı da olsa hizmet veren hastanelere giderken bombalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu nedenle doktor Kuraşlı'nın girişimi Gazzeliler için büyük önem taşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başlangıcından bu yana yakıt kıtlığı nedeniyle Filistinliler, at ve eşeklerin çektiği arabalar gibi ilkel araçlar kullanıyor dolayısıyla uzun mesafelere de gidemiyor.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren az sayıdaki hastane, devam eden saldırılardan dolayı hasta tedavisinden ziyade acil vakalar odaklı çalışıyor.

Yerel ve uluslararası raporlara göre İsrail saldırıları Gazze'de sağlık sektörünün çökmesine neden oldu.

İsrail ordusu, Gazze'de devam eden saldırıları sırasında birçok sağlık tesisini ve ambulansı hedef aldı.

Başlangıçta ağırlıklı olarak Gazze'nin kuzeyi ve merkezindeki sağlık tesislerini hedef alırken, daha sonra kara saldırılarının artmasıyla güneydeki sağlık tesisleri de İsrail ordusunun saldırı hedefine girdi.

Çadırda ücretsiz sağlık hizmeti veriyor

Yerinden edilmiş her yaştan hasta ve yaralıyı tedavi eden Kuraşlı, hastaları bilinçlendiriyor ve enfeksiyonlardan korunmaları ve iyileşme süreçlerinin hızlanması için tavsiyelerde bulunuyor.

Gazzeli doktor hastalara verdiği ilaçları "klinik çadırı"ndaki karton kutularda muhafaza ediyor.

Kendisinin de 5 çocuğu bulunan doktor Kuraşlı, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nden Refah'a taşındığını, barınabilmek için kamplardan başka bir yeri olmadığını anlattı.

İlk günlerde çadırlar arasında dolaşarak yerinden edilmiş kişilerin sağlık hizmetine ihtiyaçları olup olmadığını veya hasta olup olmadığını kontrol ettiğini söyleyen Kuraşlı daha sonra "klinik çadırı" kurduğunu belirterek, "Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yerinden edilmiş insanların ısrarı üzerine ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başladım." dedi.

"Aramızdaki etkileşim resmi değil kardeşlik ilişkisine dayanıyor"

Sabah 05.00'ten itibaren hasta kabul ettiğini kaydeden Kuraşlı, şöyle devam etti:

"Her vakitte hasta kabul ediyorum. Mevcut durum nedeniyle aramızdaki etkileşim resmi değil kardeşlik ilişkisine dayanıyor. Gece 01.00 veya daha geç saatlerde vaka alabiliyorum."

Kuraşlı, çadır kliniğinde dikiş gerektiren tıbbi vakalar, yüksek ateş, akut bağırsak enfeksiyonları ve diğer rahatsızlıklardan muzdarip çocukların tedavisiyle de ilgilendiğini, günde 50 ila 100 hasta kabul ettiğini aktardı.

Zorlu şartlar

Çadır kliniğinde zorlu şartlarda hasta kabul ettiğini anlatan Kuraşlı, "Ben ve tedavi ettiğim hastalar yerde, kumda oturuyoruz. Teşhis koyacak, hizmet verecek mekan yok." diye konuştu.

Kuraşlı, mevcut ilaçları yardımsever bazı Filistinliler aracılığı ile tedarik ettiğini belirterek, yetkili makamlara ilaç ve tıbbi malzeme temin etmeleri ve yerinden edilmiş hastalara sağlanan hizmetlerin niteliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunacak bir kliniğin kurulması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde çok sayıda sağlık tesisi İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu ve abluka nedeniyle tıbbi malzeme girişi kısıtlı olduğu için bölgede ciddi anlamda ilaç sıkıntısı yaşanıyor.