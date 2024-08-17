İsrail Saldırılarından Etkilenen Gazze'deki Çocuklar Açlık ve Ölümle Mücadele Ediyor - Son Dakika
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İsrail Saldırılarından Etkilenen Gazze'deki Çocuklar Açlık ve Ölümle Mücadele Ediyor

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda Gazze'de binlerce çocuk ölüm, açlık, korku ve kayıplarla karşı karşıya kalmış durumda. İsrail'in sınır kapılarını kapatarak yardım girişine izin vermemesi nedeniyle çocuklar açlıkla mücadele ediyor. Gazze'de yaşanan insani kriz uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor.

17.08.2024 21:17
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İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıların masum tanıkları çocuklar aylardır ölüm, açlık, korku ve kayıpların olduğu bir kabusu yaşıyor.

İsrail ordusunun 10 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 bin 456 çocuk öldü, binlerce çocuk yaralandı, binlerce çocuk ise hala enkaz altında.

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 36 Filistinli açlıktan yaşamını yitirdi.

Aylardır süren yoğun bombardıman nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Gazze'de yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere 10 bin kişi enkaz altında hala kayıp durumda.

Gazze'de yaklaşık 17 bin çocuk ise ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşıyor.

Gazze'de binlerce çocuk yetim kaldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik soykırım savaşı halen devam ediyor; şu ana kadar 16 bin 456'sı çocuk olmak üzere 40 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi." dedi.

Gazze Şeridi'nde gıda kıtlığı nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 36 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere 10 bin kişinin kayıp olduğunu belirten Sevabite, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'nde yaklaşık 17 bin çocuk ya annesi ya babası yahut da ikisinden de yoksun halde yaşıyor. Bazılarının ebeveyni hayatını kaybederken, bazıları alıkonulmuş bazıları ise hala enkaz altında olduğu için kayıp durumda."

Sevabite, Gazze'de 120 binden fazla bebeğin süte ve mamaya ihtiyacı olduğunu ancak İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yaşayan herkese karşı uyguladığı abluka ve açlık politikası nedeniyle bunun temininin mümkün olmadığını söyledi.

Sevabite, uluslararası topluma ve BM kuruluşlarına "sorumluluklarını yerine getirerek çocuklar için insan onuruna yakışan bir yaşam sağlamaları, yiyecek tedarik etmeleri ve açlıktan ölümleri engellemeleri" çağrısında bulundu.

"Gazze'deki çocukların başa çıkması gereken çok fazla şey var"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Sorumlusu Salim Oweis, Gazze'deki çocuklar arasında cilt hastalıkları, solunum yolu enfeksiyonu ve ishal gibi hastalıkların yaygın olarak görüldüğünü söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle nüfusun yüzde 90'ının yerinden edildiği ve insanların derme çatma çadırlarda yaşadığı Gazze'deki çocukların durumuna işaret eden Oweis, hava sıcaklığının 35 derece civarında olduğu Gazze'de çadırların içinin 5 ila 10 derece daha sıcak olduğunu ve çocuklar için çadırlarda yaşamanın zorluğunu vurguladı.

Gazze'de çocukların ne yazık ki çocukluklarını yaşayamadığını dile getiren Oweis, "Gazze'deki birçok çocuk gördüklerini düşünmekten ve korkudan uyuyamıyor. Çocukların başa çıkması gereken çok fazla şey var. Bence bu durum uluslararası toplumun harekete geçmesi ve çocuklara öncelik vermesi için bir çağrı. Eğer böyle devam ederse, korkarım ki gelecek çok daha kasvetli olacak." ifadesini kullandı.

"İsrail Gazze'deki çocuklara karşı bir soykırım gerçekleştiriyor"

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, "İsrail Gazze'deki çocuklara karşı bir soykırım gerçekleştiriyor." dedi.

Çocukların toplumun temel unsuru olduğunu ve İsrail'in tam da bu nedenle onları hedef aldığını söyleyen Abdu, insanlığa karşı ve çocuklara karşı savaş suçu işlendiğini ifade etti.

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu

Filistin ve Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık sistemini kasten hedef alarak hastanelerin çoğunu hizmet dışı bırakan İsrail ordusu hasta ve yaralıların hayatlarını riske atıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü Sevabite, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "İşgalciler Gazze Şeridi'ne her türlü yardımın girişini 100 gündür engelliyor. Refah Sınır Kapısı'nın (İsrail tarafından) kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu ve Gazze Şeridi'ndeki insani felaket her düzeyde derinleşiyor." demişti.

Kaynak: AA

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