İsrail Saldırısı: 2 Hizbullah Mensubunun Cenazesi

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Lübnanlı 2 Hizbullah mensubu için Beyrut'ta cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarında 21 Haziran'da hayatını kaybeden Hüseyin Halil ve Mehdi Halil için gerçekleştirilen törene yüzlerce kişi katıldı.

İsrail ve ABD aleyhinde sloganların atıldığı törenin ardından Hizbullah mensupları Beyrut'un Dahiye bölgesinde toprağa verildi.

Yaşamını yitirenlerden Hüseyin Halil, 27 Eylül 2024'te Dahiye'ye İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda öldürülen Hizbullah'ın eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın güvenlik sorumlusu olarak biliniyordu.