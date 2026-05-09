İsrail Saldırısı: 6 Yaralı

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampında bir eve düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şati Mülteci Kampının batısında bir eve hava saldırısı düzenledi.

Şiddetli patlama sesinin duyulduğu ve çevredeki evlerin de zarar gördüğü saldırıda biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 850'ye yakın kişi ölürken, yaklaşık 2 bin 500 kişi de yaralandı.