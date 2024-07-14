İsrail saldırısı sonrası Gazze'deki hastanede yeterli yatak ve hijyen ekipmanı eksikliği - Son Dakika
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İsrail saldırısı sonrası Gazze'deki hastanede yeterli yatak ve hijyen ekipmanı eksikliği

İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırı sonrası Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde yeterli yatak olmadığı, birçok yaralının yerlerde tedavi edildiği ve hijyen ekipmanı eksikliği yaşandığı belirtildi. Elektrik ve yakıt yetersizliği nedeniyle hastanenin havalandırma sistemi çalışmıyor ve hastane kan kokusuyla dolmuş durumda. BM yetkilileri, saldırıların durması ve sivillerin korunması için acil bir ateşkes çağrısı yaptı.

14.07.2024 18:07
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İsrail'in dün en az 90 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı El-Mevasi saldırısı sonrası Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde yeterli yatak olmadığı için birçok yaralının yerlerde tedavi edildiği, elektrik ve yakıt yetersizliğinden havalandırma sisteminin çalışmadığı ve hastanenin kan kokusuyla dolduğu belirtildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki faaliyetlerinden sorumlu direktörü Scott Anderson, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) internet sitesine Nasır Hastanesi'ndeki zorlu duruma ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in saldırısı sonrası Nasır Hastanesi'ni ziyaret ettiğini aktaran Anderson, Gazze'de geçirdiği 9 ay boyunca gördüğü en korkunç sahnelerden bazılarına tanık olduğunu belirtti.

Anderson, İsrail'in saldırısı sonrası ağır yaralanan 100'den fazla kişinin getirildiği hastanede yeterli yatak, hijyen ekipmanı, çarşaf ve önlük olmadan birçok yaralının yerde tedavi edilmek zorunda kalındığını kaydetti.

Elektrik ve yakıt yetersizliği nedeniyle havalandırma sisteminin kapatıldığına dikkati çeken Anderson, "hastanenin havasının kan kokusuyla dolduğunu" vurguladı.

Anderson, hastanede iki kere ampüte olan bebekler, felçli, tedavi alamayan ve ailelerinden ayrılmış çocuklar gördüğünü, hastanede çocuğunun hayatta olup olmadığını bilmeyen anne ve babalar da olduğunu aktardı.

Sivillerin her zaman korunması gerektiğinin altını çizen Anderson, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de "acilen ateşkes" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırısı sonrası Gazze'deki hastanede yeterli yatak ve hijyen ekipmanı eksikliği - Son Dakika

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