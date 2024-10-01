İsrail Saldırısında 10 Ölü

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İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Ed-Davudiye beldesinde bir evi bombaladı.

Saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.