İsrail Saldırısında 11 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgede yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef aldı.

Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları ve sağlık ekiplerinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir ev ile Filistinlilerin toplandığı bir alanı vurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya da İsrail bombalarının hedefi oldu. Beyt Lahiya'nın kuzeyindeki Eş-Şeyma bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.