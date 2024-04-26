İsrail saldırısında Gazze'deki ICRC tesisi hedef alındı, 3 Filistinli öldü

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GAZZE, 26 Nisan (Xinhua) -- Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait bir tesisi hedef alan İsrail saldırısında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Cuma günü Xinhua'ya konuşan Filistinli sağlık kaynakları, "ICRC'ye ait bir sığınma tesisinde bulundukları sırada İsrail'e ait bir savaş uçağının saldırısına uğrayan en az 3 kişinin cansız bedeni yerel bir hastaneye nakledildi" ifadesini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise henüz olayla ilgili yorum yapmadı.