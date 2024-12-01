İsrail Saldırısında 6 Filistinli Öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların sığındığı bir okulu ve bir evi hedef aldığı saldırılarda 6 Filistinli öldü, 15 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilmiş insanların sığındığı bir okulu insansız hava aracıyla hedef aldı.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.

İsrail'in Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı hava saldırısında da 3 Filistinli öldü, 12 Filistinli yaralandı.