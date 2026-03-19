İsrail Saldırısında İki RT Gazetecisi Yaralandı - Son Dakika
İsrail Saldırısında İki RT Gazetecisi Yaralandı

19.03.2026 15:44
Lübnan'da İsrail saldırısında RT muhabirleri Steve Sweeney ve Ali Rıza yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Russia Today (RT) kanalının muhabiri ve foto muhabirinin, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında yaralandığı bildirildi.

RT'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere vatandaşı muhabir Steve Sweeney ve foto muhabiri Ali Rıza, Lübnan'ın güneyindeki bir köprü yakınında çekim yaptıkları sırada İsrail saldırısında yaralandı.

Kanalın açıklamasında her iki gazetecinin de bilincinin açık olduğu ve hastanede tedavi altına alındıkları belirtilerek, "Merminin şarapnelleri uzuvlarına hafif şekilde isabet etti, doktorlardan gelecek ayrıntılı bilgileri bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırı anına ilişkin görüntüler sosyal medya sıkça paylaşıldı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya uygulaması Telegram'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'de iki yüz gazetecinin öldürülmesinin arka planında, bugün yaşananların tesadüf olarak nitelendirilmesi mümkün değil." dedi.

Üstelik füzenin, "önemli bir stratejik askeri hedefe" değil, bir haber çekiminin yapıldığı noktaya isabet ettiğine dikkati çeken Zaharova, gazetecilere acil şifa diledi.

Zaharova, "Uluslararası kuruluşların tepkisini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, AA muhabirinin saldırıya ilişkin sorusuna henüz yanıt vermedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında İki RT Gazetecisi Yaralandı - Son Dakika

Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı Çığlıkları caddeyi inletti Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı! Çığlıkları caddeyi inletti
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti
Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler
Twitter’a beğenmeme butonu geliyor Twitter'a beğenmeme butonu geliyor

15:59
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında İki RT Gazetecisi Yaralandı - Son Dakika
