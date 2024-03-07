İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Gazze Şeridi'ne yönelik muhtemel yaptırımları görüştü

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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Gazze Şeridi'ne saldırıları sebebiyle ülkesine yönelik muhtemel "yaptırımlar" konusunu görüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Gantz'ın, Londra'da İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ile yaptığı görüşmeye daha sonra Başbakan Sunak da katıldı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten itibaren başlatılan saldırıların ele alındığı görüşmede, yaklaşık 1,5 milyon insanın sığındığı Mısır sınırına yakın Refah kentine İsrail ordusunun karadan düzenleyebileceği saldırılar ve ramazan ayına ilişkin planlar konuşuldu.

Görüşmede "İsrail'in uluslararası hukuk doğrultusunda hareket ettiğini" iddia eden Gantz, Sunak'tan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sebebiyle İsrail'e yaptırımlar konusunda herhangi bir adım atmamalarını istedi.

İngiliz medyasında, Binyamin Netanyahu hükümetinin Refah kentine karadan yıkıcı bir saldırıyı başlatması halinde, Londra'nın İsrail'e silah ihracatı iznini askıya alabileceğine işaret edilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da dün Gantz'la görüşmesinden sonra X hesabından yaptığı açıklamada, "Filistinliler büyüyen bir insani krizle karşı karşıya." ifadelerini kullanmıştı.

David Cameron, şunları kaydetmişti:

"İngiltere, İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor. Ancak Gazze'de işgalci güç olarak İsrail'in sivillerin yardıma ulaşmasını sağlama sorumluluğu var. Bu sorumluluğun, İngiltere olarak İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edip etmediğini değerlendirmemize sebep olacak sonuçları da var."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 717 Filistinli öldürüldü, 72 bin 156 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.