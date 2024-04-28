İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Esir Takası Anlaşmasının İmzalanmaması Durumunda Hükümetin Düşebileceği Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Esir Takası Anlaşmasının İmzalanmaması Durumunda Hükümetin Düşebileceği Uyarısında Bulundu

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Esir Takası Anlaşmasının İmzalanmaması Durumunda Hükümetin Düşebileceği Uyarısında Bulundu

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas'la esir takası anlaşmasının imzalanmaması durumunda Binyamin Netanyahu hükümetinin düşebileceği uyarısında bulundu. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 'işgal planından vazgeçmesi durumunda hükümetin varlık hakkı kalmayacağı' yönündeki açıklamalarına Gantz'dan cevap geldi.

28.04.2024 19:59  Güncelleme: 20:03
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İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas'la esir takası anlaşmasının imzalanmaması durumunda Binyamin Netanyahu hükümetinin düşebileceği uyarısında bulundu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "işgal planından vazgeçmesi durumunda hükümetin varlık hakkı kalmayacağı" yönündeki açıklamalarına Gantz'dan cevap geldi.

X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gantz, "Refah'a girmek, Hamas'a karşı verilen uzun soluklu mücadelede önemli ancak hükümet tarafından terk edilen esirlerin evlerine geri dönmesi acil ve çok daha önemli." ifadesini kullandı.

Gantz, İsrail emniyet teşkilatının desteğiyle, savaşın sonlandırılmasını gerektirmeyen bir anlaşmaya varılması ancak hükümet içindeki bakanların bunu engellemesi durumunda hükümetin varlığını sürdürme hakkı olmayacağını dile getirdi.

İsrail'in aşırı sağcı bakan Smotrich bugün yaptığı açıklamada, Hamas'la esir takası anlaşmasına varılmasına karşı çıktığını dile getirmiş ve bunu "Nazilere karşı aşağılayıcı bir teslimiyet" olarak nitelendirmişti.

Smotrich, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını belirtmişti.

Savaş Kabinesi, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, eski Genelkurmay Başkanları Benny Gantz ve Gadi Eisenkot olmak üzere 5 kişiden (3 üye ve 2 gözlemci) oluşuyor.

Kabine, Netanyahu ile muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz arasında 11 Ekim'de "acil durum hükümeti" kurulması yönünde yapılan anlaşmanın ardından oluşturulmuştu.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Esir Takası Anlaşmasının İmzalanmaması Durumunda Hükümetin Düşebileceği Uyarısında Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Esir Takası Anlaşmasının İmzalanmaması Durumunda Hükümetin Düşebileceği Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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