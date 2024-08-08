İsrail Savaş Uçağı Gazze'deki Evleri Hedef Aldı: 12 Filistinli Öldü

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İsrail ordusuna ait savaş uçağının Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonrası hastaneye ölü ve yaralıların getirildiği belirtildi.

Saldırıda 12 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yaşamını yitirenlerin arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

İsrail'in birden fazla füzeyle vurduğu evde büyük tahribat oluşurken çevredeki evlerde de hasar meydana geldi.

Sivil Savunma Birimi ekipleri enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.