İsrail savaş uçağının hedefi şaştı, yanlışlıkla kendi ülkesini bombaladı - Son Dakika
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İsrail savaş uçağının hedefi şaştı, yanlışlıkla kendi ülkesini bombaladı

İsrail savaş uçağının hedefi şaştı, yanlışlıkla kendi ülkesini bombaladı

Bir İsrail savaş uçağının 'teknik arıza' nedeniyle taşıdığı mühimmatı ülkenin kuzeyine düşürdüğü açıklandı. Söz konusu olayla birlikte İsrail savaş uçakları bir aydan kısa sürede ikinci kez 'teknik arıza' nedeniyle mühimmat düşürmüş oldu.

10.05.2025 15:49
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İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, bir İsrail savaş uçağının "teknik arıza" nedeniyle taşıdığı bombayı düşürdüğünü bildirdi.

İsrail savaş uçağının hedefi şaştı, yanlışlıkla kendi ülkesini bombaladı
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee

BOMBAYI İSRAİL TOPRAKLARINA DÜŞÜRDÜ

Adraee, güvenli iniş sağlamak amacıyla kontrollü mühimmat atmak isteyen uçağın, taşıdığı bombayı ülkenin kuzeyinde bir alana düşürdüğünü kaydetti. Mühimmatın ülkeye inişine de engel olan "teknik bir arıza" nedeniyle düştüğünü öne süren Adraee, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İsrail savaş uçağının hedefi şaştı, yanlışlıkla kendi ülkesini bombaladı

BU İLK DEĞİL

Söz konusu olayla birlikte İsrail savaş uçakları bir aydan kısa sürede ikinci kez "teknik arıza" nedeniyle mühimmat düşürmüş oldu. İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, 15 Nisan'da teknik bir arıza nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki bir hedef yerine Gazze yakınındaki İsrail yerleşimi Nir Yitzhak bölgesini vurduğu kaydedilmişti.Bombanın boş bir alana düştüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konunun araştırıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail savaş uçağının hedefi şaştı, yanlışlıkla kendi ülkesini bombaladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Avci:
    varmı geberen önemli olan o..boş arazide patladı ise önemi yok.. 5 0 Yanıtla
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