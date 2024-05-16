İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Mülteci Kampını Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Mülteci Kampını Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail Savaş Uçakları Gazze\'deki Mülteci Kampını Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan sivillerin olduğu alana saldırdı. İlk belirlemelere göre, saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve pek çok kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar, Cibaliya bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ne taşındı. İsrail ordusu, saldırıları genişlettiğini duyurmuş ve görgü tanıkları, zorla yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin Gazze kentinin batısındaki barınma merkezlerinden göçe zorlandığını aktardı. Filistin resmi ajansı WAFA ise bugün yayınladığı haberde, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi vurduğunu ve saldırıda hamile bir kadın dahil olmak üzere 4 kişinin öldüğünü duyurdu.

16.05.2024 19:38
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu alanı vurduğu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı havadan bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli öldü, pek çok Filistinli de yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Cibaliya bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusu, dün Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını genişlettiğini duyurmuş, görgü tanıkları da İsrail askerlerinin kampta "zorla yerinden edilmiş yüzlerce Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına göçe zorladığını" aktarmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA da bugün yayınladığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi vurduğunu, saldırıda aralarında hamile bir kadının da olduğu 4 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Mülteci Kampını Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Son Dakika

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