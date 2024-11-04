İsrail Savaş Uçakları Hizbullah'ı Vurdu

Güncel

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Adraee X hesabından yaptığı açıklama ile İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Şam kenti yakınlarında Hizbullah'a ait istihbarat birimlerini vurduğunu ve altyapısının hedef alındığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir noktada Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen noktaları hedef aldı. Saldırıya ilişkin ayrıntıları İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee X hesabından paylaştı.

Sözcü Adraee paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Savunma Kuvvetleri savaş uçakları Şam'da, Hizbullah'a ait istihbarat birimlerini ve altyapısını hedef alarak saldırı düzenledi. Hava operasyonu, Askeri İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen istihbarat yönlendirmesi ile gerçekleştirildi ve savaş uçakları, Suriye'deki Hizbullah'ın istihbarat birimine ait terör hedeflerini vurdu."