İsrail Savaş Uçakları Lübnan'ın Güneyine Saldırdı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail Lübnan'ın güneyinde yer alan Tire kentindeki Tayr Harfa beldesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.