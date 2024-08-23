İsrail Savaş Uçakları Lübnan'ın Güneyine Saldırdı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail Lübnan'ın güneyinde yer alan Tire kentindeki Tayr Harfa beldesine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.
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