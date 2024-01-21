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İsrail Savunma Bakanı: Han Yunus'taki saldırılar genişleyecek - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: Han Yunus'taki saldırılar genişleyecek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta saldırıları genişleteceklerini açıkladı. Gallant, Gazze semalarında yaptığı uçuşun ardından İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının devam edeceğini belirtti. Han Yunus'ta yoğun bir saldırı yürütüldüğünü ve bu saldırının genişlemeye devam edeceğini ifade eden Gallant, Hamas'ın yenilgiye uğratılması ve rehinelerin evlerine dönüşü gibi hedeflere ulaşılana kadar Gazze Şeridi'nin semalarının kaplanmaya devam edeceğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı: Han Yunus\'taki saldırılar genişleyecek
21.01.2024 - 20:45,
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta saldırıları genişleteceğini söyledi.

Gallant, Gazze semalarında uçakla yaptığı uçuşun ardından İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Han Yunus'ta yoğun bir saldırı yürüttüklerini ve bunun da genişlemeye devam edeceğini belirten Gallant, "Tanklar, toplar ve hava kuvvetleri uçaklarının dumanları, başta Hamas'ın yenilgiye uğratılması ve rehinelerin evlerine dönüşü olmak üzere amaçlarımıza ulaşıncaya kadar Gazze Şeridi'nin semalarını kaplamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

The Washington Post (WP) 15 Ocak'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nde, ABD'nin sivil ölümlerinin azaltılması baskısına rağmen "yüksek yoğunluklu" saldırılarına, ocak ayı boyunca devam edeceğini belirttiğini yazmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'ye yönelik daha "düşük yoğunluklu saldırı" yapılması için İsrailli yetkililerle görüştüklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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