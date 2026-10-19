İsrail Savunma Bakanı Katz, seçim öncesi Gazze'ye saldırı ve suikast tehdidi savurdu - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı Katz, seçim öncesi Gazze'ye saldırı ve suikast tehdidi savurdu

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Savunma Bakanı Yisrael Katz, 27 Ekim seçimlerine günler kala Hamas'ı silahsızlandırma bahanesiyle Gazze'ye saldırı ve Hamas mensuplarına suikast tehdidinde bulundu. Katz, Hamas'ın esir takası anlaşması ya da İsrail ordusunun saldırısıyla ortadan kaldırılacağını savundu.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlere günler kala Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Hamas'ı silahsızlandırma" bahanesiyle Gazze Şeridi'ne saldırı başlatma tehdidinde bulundu.

Katz, yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırı ve yurt dışındaki Hamas mensuplarına da suikast tehdidinde bulundu.

Hamas'ın ortadan kaldırılacağını ileri süren Katz, bunun ya ABD öncülüğündeki "esir takası anlaşması" ya da İsrail ordusunun saldırısıyla gerçekleşeceğini savunurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında varılan anlaşma için "ateşkes anlaşması" ifadesini kullanmaması dikkati çekti.

Öte yandan Katz, işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ilişkin soruşturma ve kovuşturma yetkisinin İsrail ordusunda değil, polisinde olduğunu savundu.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da ordu ile polis arasındaki yetki dağılımı için bir plan hazırladığını aktaran Katz, bu planın "idari tutuklama emirlerini" içermediğini kaydederek buna gerek olmadığını ileri sürdü.

Kaynak: AA
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