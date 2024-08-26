İsrail Savunma Bakanı, Mescid-i Aksa'da Sinagog İnşa Planını Eleştirdi - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, Mescid-i Aksa'da Sinagog İnşa Planını Eleştirdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme planını eleştirerek ulusal güvenliği tehlikeye attığını belirtti. Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki gösteren diğer siyasetçiler de hükümetin kontrolünü kaybettiğini ifade etti.

26.08.2024 15:18
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyleyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

İsrailli siyasetçiler, aşırı sağcı Ben-Gvir'in çıkışlarına tepki gösteriyor.

Gallant, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da statükoya meydan okumanın "tehlikeli, gereksiz ve sorumsuz bir eylem" olduğunu kaydetti.

Bakan Gallant, açıklamasında, "Ben-Gvir'in eylemleri İsrail devletinin ulusal güvenliğini ve uluslararası statüsünü tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Ana muhalefet: Netanyahu hükümeti kontrolü kaybetti

Ana muhalefet lideri Yair Lapid de Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mescid-i Aksa'nın statüsünde değişim olmadığı açıklamalarına işaret ederek, statükonun gerçekten değişmediğini ancak Ben-Gvir'in bunu ölçemediğini savundu.

Lapid, Netanyahu hükümetinin "kontrolü kaybettiğini" ifade etti.

- İçişleri Bakanı Netanyahu'ya çağrı yapmıştı

İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulunmuştu.

Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceği konusunda uyardı.

-Aşırı sağcı Ben Gvir'den Gallant'a "jet" yanıt

Öte yandan Bakan Ben-Gvir'in, Savunma Bakanı Gallant'a cevabı gecikmedi.

Gallant'ın "Hamas'a boyun eğdiğini" savunan ve Hamas ile yürütülen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini eleştiren Ben-Gvir, Savunma Bakanı'nın "yenilgiyi kabul eden anlayışın yıkıcı politikasını" Lübnan Hizbullahı'na karşı da sürdürmeyi seçtiğini öne sürdü.

Ben-Gvir, Hizbullah'a karşı "kesin bir savaş" yürütülmesi çağrısında bulundu.

-Aşırı sağcı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söylemişti

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etmişti.

Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

Sık sık Aksa'ya baskın düzenliyor

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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