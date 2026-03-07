İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı'na Hizbullah tehdidi - Son Dakika
İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı'na Hizbullah tehdidi

İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı'na Hizbullah tehdidi
07.03.2026 17:19
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan yönetiminin ağır bedeller ödeyeceğini duyurdu. Katz, saldırıların yoğunlaşabileceği mesajını verirken, Lübnan'dan gelen saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a seslenerek Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının sağlanmaması durumunda Lübnan yönetiminin bedel ödeyeceği tehdidinde bulundu.

LÜBNAN'A HİZBULLAH TEHDİDİ

İsrail Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder ve diğer üst düzey komutanların katıldığı bir güvenlik durum değerlendirme toplantısı yaptı.

İran'ın yanı sıra Lübnan'a da saldırılar düzenlediğini hatırlatan Katz, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a bir mesaj iletmek istediğini söyleyerek onu şu şekilde tehdit etti: "Siz ve sizin tarafınız anlaşmayı yerine getirmeyi ve Hizbullah'ın silahlarını teslim etmesini taahhüt ettiniz, ancak bu gerçekleşmiyor. Eğer bu durum böyle devam ederse, bedelini Lübnan yönetimi ve tüm Lübnan ödeyecektir."

Katz, Lübnan yönetiminin harekete geçmemesi halinde ülkeye yönelik saldırıları daha da yoğunlaştıracakları mesajı verdi. Lübnan'dan toprak talepleri olmadığını savunan Katz, buradan İsrail'e saldırı düzenlenmesine izin vermeyeceklerini ileri sürdü.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

