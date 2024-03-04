İsrail Savunma Bakanı ve ABD CENTCOM Komutanı arasındaki görüşmeye ilişkin farklı açıklamalar

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'yla hafta sonu yaptığı görüşmeye ilişkin farklı açıklamalar yapıldı.

Gallant, X hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta sonu Kurilla ile yaptığı görüşmede, "CENTCOM Komutanı General Kurilla ile İran'ın vekil güçler aracılığıyla yürüttüğü saldırganlığın bir sonucu olarak artan bölgesel zorluklar üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

CENTCOM'dan dün yapılan yazılı açıklamada ise Kurilla'nın, Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile görüştüğü, bölgedeki "güvenlik kaygılarının" ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik fırsatların ele alındığı kaydedilmişti.

Gallant'ın paylaşımında görüşmede ele alınan konular arasında "Gazze'deki insani durumun" yer almadığı dikkati çekti.