İsrail, Silvan'da 4 Filistinli Evi Yıktı - Son Dakika
İsrail, Silvan'da 4 Filistinli Evi Yıktı

30.03.2026 13:05
İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde 4 evi yıkarak Filistinlilere ait mülkleri tahrip etti.

İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 4 evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Silvan beldesindeki El-Bustan Mahallesi'ne baskın düzenleyerek 4 evi yıktı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Silvan beldesinin Ayn Caddesi ve El-Bustan Mahallesi'nde geniş çaplı konuşlanma gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, yıkılan evlerin Avvad, Ebu Şafak ve Ruvaydi ailelerine ait olduğu kaydedildi.

Kudüs Valiliğinin verilerine göre, İsrail makamları şubat ayında kentte 49 yıkım ve arazi tahribatı gerçekleştirdi. Bunların 15'i zorla "kendi kendine yıkım", 27'si İsrail buldozerleriyle yapılan yıkım ve 7'si arazi tahribatı olarak gerçekleşti.

Ayrıca 143 bildirimde bulunulduğu, bunların 125'inin yıkım, 16'sının tahliye ve 2'sinin el koyma kararı olduğu belirtildi. Söz konusu uygulamaların Anata, Silvan, el-Ayzeriyye ve Ebu Dis bölgelerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Silvan'da 4 Filistinli Evi Yıktı - Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:12
Süper Lig devinden bomba transfer Osayi-Samuel geri dönüyor
Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor
13:07
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 13:26:42.
SON DAKİKA: İsrail, Silvan'da 4 Filistinli Evi Yıktı - Son Dakika
