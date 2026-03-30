İsrail, Silvan'da 4 Filistinli Evi Yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 4 evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Silvan beldesindeki El-Bustan Mahallesi'ne baskın düzenleyerek 4 evi yıktı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Silvan beldesinin Ayn Caddesi ve El-Bustan Mahallesi'nde geniş çaplı konuşlanma gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, yıkılan evlerin Avvad, Ebu Şafak ve Ruvaydi ailelerine ait olduğu kaydedildi.

Kudüs Valiliğinin verilerine göre, İsrail makamları şubat ayında kentte 49 yıkım ve arazi tahribatı gerçekleştirdi. Bunların 15'i zorla "kendi kendine yıkım", 27'si İsrail buldozerleriyle yapılan yıkım ve 7'si arazi tahribatı olarak gerçekleşti.

Ayrıca 143 bildirimde bulunulduğu, bunların 125'inin yıkım, 16'sının tahliye ve 2'sinin el koyma kararı olduğu belirtildi. Söz konusu uygulamaların Anata, Silvan, el-Ayzeriyye ve Ebu Dis bölgelerinde yoğunlaştığı ifade edildi.