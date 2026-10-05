İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi - Son Dakika
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İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi

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İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye\'den tepki gecikmedi
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İsrail güçlerinin Suriye'nin Kuneytra ilinde "Sufa 53" projesi kapsamında 70 kilometrelik askeri yol ve hendek kazı çalışmalarına yeniden başlaması gerilimi tırmandırdı. 1974 anlaşmasıyla belirlenen tampon bölgedeki statüyü değiştirmeyi hedefleyen ve tarım arazilerine zarar veren hamleye tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini kınadı.

İsrail güçlerinin Suriye'nin Kuneytra iline bağlı Aşşe köyü yakınlarında "Sufa 53" projesi kapsamında askeri yol ve hendek kazı çalışmalarına yeniden başlaması bölgede gerilimi tırmandırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, tampon bölgedeki statüyü değiştirmeyi hedefleyen hamleye sert tepki göstererek İsrail'in faaliyetlerini kınadı.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında yer alan Aşşe köyü batısında iş makineleriyle hendek kazma, toprak set oluşturma ve yol açma faaliyetlerini yeniden başlattı. "Sufa 53" olarak adlandırılan ve 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması ile belirlenen tampon bölgede yürütülen 70 kilometrelik askeri faaliyetlerin, bölgedeki mevcut statüyü değiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRÜYOR

Bölgeden yansıyan bilgilere göre, İsrail'in iş makineleri ve ağır teçhizatla sürdürdüğü askeri altyapı çalışmaları yerel halkın en önemli geçim kaynağı olan tarım arazilerine ciddi zarar veriyor. Sınır hattı boyunca derinleştirilen hendekler ve oluşturulan toprak setler nedeniyle köylülerin kendi topraklarına erişimi kısıtlanırken, İsrail'in fiili varlığını genişletmeye çalıştığı vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT AÇIKLAMA

İsrail'in sınır hattındaki askeri hareketliliğine ve durum değişikliği girişimlerine Ankara'dan çok net bir yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarındaki faaliyetleri hedef alınarak "İsrail'in Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz.

"ULUSLARARASI TOPLUM ETKİLİ ADIMLAR ATMALI"

İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Türkiye, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek; bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir."

Dışişleri BakanlığıTürkiyeSuriyeİsrailGüncelTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Müslüm Yaman Müslüm Yaman:
    bu kınamaların arkasına bir füze bağlasaniz olmazmi 32 2 Yanıtla
    rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    kınamak bizim işimiz 20 3
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Kürecik, İncirlik dahil onlarca abd-nato üsslerini kapatsa, BTC petrolünü KESSE YETERLİ VALLA... İCRAAT İSTYORUZ İCRAAT..! 7 2
    Taner Avcı Taner Avcı:
    herşeyin zamanı var.onlarda zaten öyle birşey istiyor.zamanı gelince hepsi olur 3 1
  • Ahmet Yaman Ahmet Yaman:
    İsrail sınırımıza dayanmisken biz ulkeni içindeki vatandaşla uğraşıyoruz kaç polisimizi işten attik kaç hakim savcımız ihraç edildi kaç sat ve SAS komandolarimizi ihraç ettik her biri İsrail'i yerin on kat dibine gomebilecekken simdi kimisi zeytin satıyor kimisi isportacilik yapıyı kimisi köyüne dönmüş çiftçilik yapıyor hepsi sıradanlasti 9 12 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Güzel yorum yapmışsında 15 temmuzda o dediğin Alçaklar kendi vatandaşlarına bomba yağdırdı birazda o yönüyle bak diyeceğim fakat sizlerin amacı üzüm yemek değil. 13 5
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    Mustafa sağdıç 15 temmuzda bunların hepsi bomba yagdırmadı.yagdıranları assınlar zaten.ama bu bomba yagdıranlara emir verenler nerde bi bak istersen!Ya vekil ya bakan yada yüksek bürokrat.Gazatecileri bile dah iyi yerlerde.ama çay getireni bankaya su parası yatıranı bankaya törenle açılan okulun taksidini yatıranlarıda aldılar içeri.Kaldıki ordu kısmı sonrasında pardon dedikleri ergenekon ve balyoz operasyonlarında oldu.Fetönün askeri liselere adamlarını yerleştirdiği ögrenci olarak bilimyen birşeymi idi.engel olunsa idi?sınav soruları çalınmasa mülakatlarda torpile izin verilmese idi demi? 0 0
  • Mevlüt Sarioğlu Mevlüt Sarioğlu:
    Artık sizin kınamanızı kınıyorum 15 2 Yanıtla
  • 85mgmp82c9 85mgmp82c9:
    kinamalarimiz da olmasaydi varya yanmistin itrail 10 2 Yanıtla
  • elhakifan elhakifan:
    kınamak derken.. 8 2 Yanıtla
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