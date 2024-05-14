İsrail, suçlama yapmaksızın 25 Filistinli kadını hapishanelerde tutuyor - Son Dakika
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İsrail, suçlama yapmaksızın 25 Filistinli kadını hapishanelerde tutuyor

İsrail, suçlama yapmaksızın 25 Filistinli kadını hapishanelerde tutuyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in 'idari tutukluluk' uygulamaları kapsamında herhangi bir suçlama yapmaksızın 25 Filistinli kadını hapishanelerde tuttuğunu bildirdi. İsrail makamlarının 7 Ekim'den bu yana 5 bin 900 kişi hakkında idari tutukluluk kararı çıkardığına dikkat çekilerek, bunların arasında kadın çocuk ve yaşlıların da olduğu vurgulandı.

14.05.2024 21:17
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamaları kapsamında herhangi bir suçlama yapmaksızın 25 Filistinli kadını hapishanelerde tuttuğunu bildirdi.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, idari tutukluluk uygulaması çerçevesinde gözaltında tutulan Filistinli kadınlar arasında, 4 gazeteci, 1 avukat ve öğrencilerin yanı sıra İsrail tarafından eşleri bir şekilde öldürülmüş kadınların da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının 7 Ekim'den bu yana 5 bin 900 kişi hakkında idari tutukluluk kararı çıkardığına dikkat çekilerek, bunların arasında kadın çocuk ve yaşlıların da olduğu vurgulandı.

Uzun yıllar İsrail hapishanelerinde tutulan eski Filistinlilerin de idari tutukluluk uygulamasına maruz kaldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İşgal güçleri, idari tutukluluk uygulamalarını benzeri görülmemiş bir hızla sürdürüyor; idari tutuklu sayısı nisan sonu itibarıyla 3 bin 424'e ulaştı. Son dönemde kadınlar, giderek daha fazla hedef alınıyor."

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA

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