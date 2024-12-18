İsrail Suriye'ye İlerliyor - Son Dakika
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İsrail Suriye'ye İlerliyor

İsrail Suriye\'ye İlerliyor

İsrail, Dera kırsalında stratejik bölgelere girdi, güvenlik için silah teslimi emretti.

18.12.2024 18:22
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(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) İsrail güçlerinin Suriye - Ürdün sınırındaki Dera kırsalında dokuz kilometre ilerleyerek bölgedeki Kuya köyüne ve tarihi El-Wehdah barajı bölgesine girdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin bölge sakinlerine silahlarını teslim etmelerini emrettikten sonra stratejik mevzilere konuşlandığı belirtildi.

SOHR, ayrıca İsrail güçlerinin İsrail - Suriye sınırındaki tampon bölge yakınlarındaki Kuneytra bölgesi ve Dera arasındaki sınırda yer alan Sayda köyü yakınlarındaki askeri bir bölgeye girdiğini aktardı.

SOHR kaynakları, dün de İsrail tanklarının Dera ve Kuneytra illeri arasındaki sınırda yer alan Sayda El-Golan köyüne ilerlediğini bildirmişti. SOHR' göre, İsrail güçleri Sayda El-Golan köyü yakınlarındaki El-Makraz köyü yakınlarında rejime ait eski bir askeri karakolda silah ve mühimmat aradığını aktarırken, inceleme alanlarına kimsenin yaklaşmaması için uyarı ateşi açtı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail Suriye'ye İlerliyor - Son Dakika

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