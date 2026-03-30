İsrail Taburu'nun Faaliyetleri Askıya Alındı

30.03.2026 10:35
İsrail, CNN ekibine saldırı sonrası 914. Netzah Yehuda Taburu'nun faaliyetlerini askıya aldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 27 Mart'ta CNN ekibine yönelik saldırı sonucu bir kişinin yaralanması ve kamera ekipmanlarının zarar görmesinin ardından, 914. Netzah Yehuda Taburu'nun işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerini askıya aldı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Zamir, CNN ekibine saldıran İsrail askerleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında üst düzey komutanların tavsiyelerini uygulama kararı aldı.

Bu kapsamda Zamir, 914. Netzah Yehuda Taburu'nun faaliyetlerinin, "profesyonel ve etik temellerini güçlendirmeyi amaçlayan bir süreçten" geçene kadar askıya alındığını belirtti.

Zamir, taburun görevine devam etmesinin İsrail Merkez Bölge Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'un kararına bağlı olacağını vurgulayarak, ilerleyen süreçte ek komuta tedbirlerinin uygulanacağını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 27 Mart'ta Filistinlilerle röportaj yapan CNN ekibine İsrail askerleri saldırmıştı.

CNN tarafından yayınlanan görüntüde, İsrail askerlerinin silahlarını haber ekibine doğrulttuğu ve ekibe yere çökmelerini söylediği görülmüştü.

CNN'in aktardığına göre İsrail askerleri, foto muhabirinin boğazını sıkarak çekim yapmasını engellemişti

Kamera karşısında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere duydukları sempatiyi CNN ekibiyle tartışan askerler, "işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının Yahudi halkına ve İsrail'e ait olduğunu" öne sürmüştü.

Askerler, 21 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin "intikamını almak" istediklerini söylemişti.

Kaynak: AA

