İsrail Tahran'da DMO'ya Saldırdı

10.03.2026 17:14
İsrail ordusu, Tahran'daki bir yeraltı silah kompleksini hedef aldı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait silah araştırma ve geliştirme işlemleri için kullanılan bir yeraltı kompleksini hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a gece boyunca saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, Tahran yönetimine ait altyapı tesislerine saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılardan birinin DMO tarafından kullanılan bir silah araştırma ve geliştirme kompleksini hedef aldığı ve bu tesiste balistik füzelerin geliştirilmesi ve üretimi ile alakalı testler yapıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, kompleksin DMO'ya yakın İmam Hüseyin Üniversitesi'nin içinde bulunduğu ve acil durumlar için toplanma yeri olarak da kullanıldığı savunuldu.

Söz konusu kompleksin yanı sıra saldırılarda, DMO Kudüs Gücü'nün ana karargahı ve İran'ın çeşitli silah ile savunma sistemlerinin hedef alındığı belirtilerek, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Kaynak: AA

