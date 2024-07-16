İsrail, Ultra Ortodoksların askere alınması için celp işlemlerine başlıyor - Son Dakika
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İsrail, Ultra Ortodoksların askere alınması için celp işlemlerine başlıyor

İsrail, Ultra Ortodoksların askere alınması için celp işlemlerine başlıyor

İsrail ordusu, Ultra Ortodoksların askere alınması için celp işlemlerine 21 Temmuz itibarıyla başlanacağını duyurdu. Açıklamada, celp işlemlerinin gelecek yıl askere alımlar için olduğu belirtildi. Ultra Ortodoks Yahudilerin askerlik tartışmaları ise devam ediyor.

16.07.2024 19:33
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İsrail ordusu, Ultra Ortodoksların askere alınması için celp işlemlerine 21 Temmuz itibarıyla başlanacağını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ultra Ortodoksların askere alınmasına ilişkin süreç hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 21 Temmuz'dan itibaren başlanacak celp işlemlerinin gelecek yıl askere alımlar için olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, "siyasi düzeyde alınan karara ve yasaya uygun şekilde hareket etmeye devam edeceğinin" vurgulandığı açıklamada, artan operasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde toplumun her kesiminden askere alımların devam ettiği vurgulandı.

Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlik tartışmaları

İsrailli laik partiler, özellikle Gazze'ye saldırıların devam ettiği, kuzeyde Lübnan Hizbullahı ile çatışma riskinin arttığı bir dönemde, dindar Yahudilerin de savaş yükünün altına elini koymasını istiyordu.

Binyamin Netanyahu hükümetinin koalisyon ortağı, Arya Deri liderliğindeki Şas ile Moshe Gafni liderliğindeki Birleşik Tevrat Yahudiliği gibi Haredi partileri, dindarların silah altına alınmasına şiddetle karşı çıkıyordu.

Öte yandan, ana muhalefet lideri Yair Lapid, Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiği yönündeki kararına destek vermişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar ve İsrail ordusunun verdiği kayıplar, Haredilerin silah altına alınması tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Netanyahu liderliğindeki koalisyonda 2 tane Ultra Ortodoks parti bulunuyor.

Yüksek Mahkemenin Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlikten muafiyet kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oy birliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

Haredi erkeklerin askerlik hizmetini yerine getirmesi gerektiği yönündeki kararın siyasi ve toplumsal sonuçlarının olması bekleniyor.

Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ererken askerlik yapmayı reddedenler, artık devlet desteği alamayacak.

Çoğu, dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Kaynak: AA

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