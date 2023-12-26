İsrail, Ürdün Vadisi\'nde Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

AA muhabirine konuşan Ağvar'daki Furuş Beyt Decn Köy Meclisi Başkanı Azim Hac Muhammed, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hac Muhammed, İsrail ordusunun, biri 1967'de Batı Şeria'nın işgalinden önce inşa edilmiş olan 3 evi yıktığını belirtti.

Hac Muhammed, söz konusu yıkımların "C Bölgesi'nde İsrail makamlarından ruhsat alınmadan inşa edildiği" gerekçesiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Batı Şeria'daki belde ve köyler, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin yanı sıra İsrail güçlerinin düzenlediği yoğun baskın ve saldırılara maruz kalıyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.