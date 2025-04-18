İsrail ve ABD'den Nükleer Müzakerelere Ön Hazırlık

İsrail'in Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Mossad Direktörü David Barnea'nın ABD ile İran arasında yarın yapılacak nükleer müzakerelerin ikinci turu öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek için gizlice Paris'e gittiği belirtildi.

Walla haber sitesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Dermer ve Mossad Direktörü Barnea'nın bugün Paris'e gittiğini yazdı.

Dermer ve Barnea'nın ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin ikinci turu öncesi bugün Paris'te Witkoff ile görüşeceği belirtildi.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında yürütülen müzakerelerin ikinci turunun yarın İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması bekleniyor.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması amacıyla 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı.

Dolaylı yapılan görüşmede İran heyetine? Dışişleri Bakanı?Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise? Witkoff? temsil etmişti.