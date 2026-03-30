İsrail ve ABD'nin İran'a Hava Saldırıları
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ve ABD'nin İran'a Hava Saldırıları

30.03.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılarda İran'da 40'tan fazla silah tesisi hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusu, ABD ile saldırılarını sürdürdüğü İran'da son iki günde 40'tan fazla silah üretim tesisini hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a ait silah üretim tesislerine yönelik hava saldırılarının artarak devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'da son iki günde 40'ın üzerinde silah üretim tesisinin vurulduğu iddiasına yer verildi.

Öte yandan, dün gece İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırılarında hedef alınan çeşitli silah üretim tesislerine 80'in üzerinde bomba atıldığı öne sürüldü.

İsrail savaş uçaklarının dün gece uzun menzilli uçaksavar füzelerinin montaj fabrikası, tanksavar ve uçaksavar füze bileşenlerinin üretildiği tesisin yanı sıra balistik füze motorlarının üretildiği bir kompleksi hedef aldığı savunuldu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:49:21. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.