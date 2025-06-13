İsrail ve Fransa Dışişleri Bakanları Görüştü

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda görüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Görüşmede Bakan Saar, İsrail'in İran'daki askeri operasyonundaki hedeflerini detaylandırdı. Bakan Saar, bu harekatın devam edeceğini ve İsrail'e yönelik varoluşsal tehditleri ortadan kaldırma açısından önemli hedefleri olduğunu vurguladı" açıklamasını yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile görüştü. Görüşmede Bakan Saar, İsrail'in İran'daki askeri operasyonundaki hedeflerini detaylandırdı. Bakan Saar, bu harekatın devam edeceğini ve İsrail'e yönelik varoluşsal tehditleri ortadan kaldırma açısından önemli hedefleri olduğunu vurguladı. Bakan Saar, İsrail'in kendini savunma hakkını tanıyan Fransız Dışişleri Bakanı'na bu sabah yaptığı açıklamadan dolayı teşekkür etti."